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10:40, 26 января 2023Россия

В Донецкой Народной Республике создадут молодежное правительство

В Донецкой Народной Республике будет создано молодежное правительство

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) будет создано молодежное правительство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Члены молодежного правительства — студенты и старшеклассники — будут предлагать свои идеи по улучшению жизни в регионе республиканским властям.

«В День российского студенчества встретился с талантливой молодежью и советом старшеклассников республики, который действует при министерстве образования и науки ДНР. С ребятами приняли решение создать молодежное правительство ДНР. Будем встречаться регулярно, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Нам нужна активная молодежь», — написал Виталий Хоценко.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в союз войдут активисты ДНР. Встречаться с молодежным правительством Хоценко предложил раз в квартал. Также он предложил всем желающим подготовить идеи, которые лягут в основу деятельности молодежного правительства.

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Татьяна Романова
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