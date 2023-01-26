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00:25, 26 января 2023Россия

В Госдуме сообщили об участии депутата в ликвидации пункта дислокации ВСУ

Возглавляемое Саблиным подразделение участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в Telegram-канале.

«В операции по ликвидации непосредственное участие принимал и наш БАРС «Каскад», которым руководит мой товарищ депутат Госдумы, полковник Дмитрий Саблин», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной Думы. В подразделение БАРС «Каскад» вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня, которые добровольно отправились на фронт. Командиром подразделения стал полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого Братства».

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Марина Совина
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