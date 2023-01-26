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18:55, 26 января 2023Мир

Колебания Шольца насчет поставок танков Украине объяснили его прошлым

Колебания канцлера ФРГ Шольца насчет поставок танков Leopard 2 Киеву объяснили его прошлым

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Колебания канцлера ФРГ Олафа Шольца насчет поставок танков Leopard 2 на Украину объяснили его социалистическим прошлым. Об этом пишет Politico.

Американская газета сообщает, что в прошлом нынешний немецкий лидер, который имел имидж левого политика даже среди своих сопартийцев из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в молодости был приверженцем марксизма, пытающегося разрушить капиталистическую систему и выступавшего против экспансии НАТО в Европе.

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Politico указывает, что в 80-ые годы прошлого столетия Шольц, согласно отчету Министерства государственной безопасности ГДР (Stasi, или Штази по-русски), девять раз посетил ГДР. В Восточной Германии будущий немецкий лидер вместе с политическими единомышленниками публично призывал СССР разместить ядерный арсенал «на пороге Америки», поскольку направленные на Европу советские ракеты «не представляли адекватной угрозы для США».

Отмечается, что нынешняя политика канцлера в значительной степени обусловлена нежеланием вызвать недовольство симпатичной ему России, а также убеждением, что конец холодной войны и воссоединение Германии в 1990 году стали плодом тесного взаимодействия социалистического правительства канцлера ФРГ Вилли Брандта с Советским Союзом в начале 1970-х годов.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре рассказал «Ленте.ру», что Шольц подвергается серьезному давлению со стороны своих коалиционных партнеров из-за отказа от поставок танков Leopard Украине.

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Глеб Бажуткин
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