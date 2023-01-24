В ФРГ рассказали о давлении на Шольца из-за отказа от поставок танков Украине

Депутат бундестага Котре заявил о давлении на Шольца из-за отказа от поставок танков Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергается серьезному давлению со стороны своих коалиционных партнеров из-за отказа от поставок танков Leopard Украине. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, Партия зеленых и большая часть либералов призывают к дальнейшей военной поддержке Украины, но Шольц пока колеблется. «Я надеюсь, что у него хватит сил противостоять давлению со стороны других коалиционных партий в правительстве Германии», — заявил Котре. Политик подчеркнул, что Германия должна занять нейтральную позицию, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее Польша попросила у Германии разрешения на поставку Киеву танков Leopard. Поскольку ФРГ является производителем танков этого типа, для их отправки Варшаве необходимо согласие Берлина. В НАТО уже призвали страны, у которых на вооружении стоят данные модели танков, начать подготовку к их отправке на Украину.

В правительстве Германии вопрос о поставках танков вызвал скандал. Ряд депутатов бундестага потребовали от Шольца определенности.