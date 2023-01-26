МВД России разоблачило созданную ОПГ сеть мошеннических кол-центров

МВД: раскрыта сеть кол-центров по обману граждан, задержаны 10 членов ОПГ в Сибири и СПб

Сотрудники полиции разоблачили и пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась обманом граждан через созданную сеть кол-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержаны 10 членов раскрытой ОПГ по подозрению в серии мошенничеств. Среди них организатор преступной схемы, являющийся жителем Северной столицы. Аферисты предлагали гражданам помощь в получении кредитов в период с февраля по август 2022 года. Представляясь сотрудниками несуществующих банков, подозреваемые вводили людей в заблуждение относительно возможности получения ими кредитов. Под предлогом оплаты страховых взносов или курьерской доставки они выманивали деньги и переставали выходить на связь. Установлено 57 потерпевших из девяти регионов России.

Возбуждены уголовные дела. При обысках в офисах и квартирах подозреваемых изъяты банковские и сим-карты, бухгалтерская документация. Лидеру ОПГ и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое сообщников находятся под домашним арестом.