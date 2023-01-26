В ЛНР нашли схрон с иностранным оружием для украинских диверсантов

В ЛНР силовики нашли схрон с иностранным оружием и боеприпасами для украинских диверсантов

На территории Луганской народной республики сотрудники органов безопасности и МВД нашли схрон с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенными для группы украинских диверсантов. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ТАСС.

Силовики обнаружили в оборудованном тайнике гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра иностранного производства. Оружие было изъято, часть из него уничтожена на месте.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли тайник ВСУ с гранатометом.