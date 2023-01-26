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19:43, 26 января 2023Среда обитания

В России захотели наказывать за сокрытие данных о вредных выбросах

В России захотели ввести штрафы за сокрытие данных о парниковых выбросах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России захотели наказывать за непредоставление или искажении информации о парниковых выбросах. Об этом пишут «Известия».

В феврале Госдума может принять в первом чтении законопроект от правительства «Об изменениях в КоАП РФ». Авторы документа предложили внести в кодекс новую административную статью «Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов или предоставление заведомо недостоверной информации». Согласно этой статье, за сокрытие данных о парниковых выбросах должностные лица будут получать штраф от 35 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 100 до 250 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей. При этом до назначения штрафа нарушители получат предупреждение. Тяжесть правонарушения будет определяться на основе специфики деятельности и совершающих их субъектов.

Особенность деятельности регулируемых компаний предполагает крупную производственную деятельность. В связи с этим авторы законопроекта считают, что штрафы не сильно ударят по ним, однако послужат стимулом для того, чтобы следовать закону.

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В пояснительной записке они отметили, что в данный момент в действующем законодательстве об административных правонарушениях отсутствуют средства влияния на компании, поэтому воздействовать на их противоправное поведение не представляется возможным. При этом требования по предоставлению отчетности по выбросам углерода введены законом № 296-ФЗ. Таким образом, новый состав административного правонарушения позволит обеспечить его исполнение. Счетная палата и правовое управление Госдумы уже дали положительные заключения на законопроект на этой неделе.

Полина Кислицына
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