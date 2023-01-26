В Москве учредили детско-юношеское объединение «Сила — в знании!»

В Москве открылась конференция детско-юношеского объединения «Сила — в знании!»

В Москве начала работу учредительная конференция детско-юношеского общественного объединения «Сила — в знании!». На открытии конференции от имени государства выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По его мнению, самое важное знание в нынешней непростой для страны ситуации — это история. И сила России — это в первую очередь ее тысячелетняя история, которая является основой и фундаментом дальнейшего прогресса и развития. Он также отметил, что крайне важным и жизнеутверждающем моментом стало то, что с инициативой создания такого общества выступило именно подрастающее поколение.

Он напомнил, что представители молодых поколений, ровесники нынешних участников конференции, не раз становились примерами мужества и патриотизма, особенно в годы Великой отечественной войны. Сергей Кириенко сопоставил эти примеры с тем, какой героизм проявляют участники специальной военной операции, в том числе военный корреспондент Анастасия Елсукова, которая попала под обстрел, получила тяжелое ранение ноги, но «рвется на передовую», и таких примеров, по его словам, «огромное количество».

«Наши молодые ребята сегодня в зоне специальной военной операции показывают и мужество, и подвиги, сопоставимые с тем, что в борьбе с фашизмом совершали их деды и прадеды. Это тоже про будущее, это про защиту истории, но тоже про будущее», — сказал Кириенко

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «в России все люди талантливы», и акцентировал внимание участников на постулате, который давно стал основным вектором развития нашего государства

— Россия — это страна возможностей.

С приветственными словами к участникам конференции и обещанием поддержки со стороны «взрослой» России выступили: министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, и председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров. Выступавшие подчеркнули, что знания сильны только когда превращаются в действие, а в стремлении к высотам не надо бояться ошибаться.

На данный момент объединение разделено на пять основных направлений по следующим тематикам:

«Сила – в правде!» – история, обществознание, краеведение;

«Сила – в энергии!» – физика и робототехника;

«Сила – в технологии!» – информатика и математика;

«Сила – в слове!» – русский язык, литература и креативные

индустрии;

«Сила – в открытии!» – география, биология, химия и экология.

Идея создания объединения принадлежит участникам Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!», состоявшегося в апреле 2022 года в московском Музее Победы. Итогом того мероприятия стало создание одноименного детско-юношеского общественного объединения, которое при поддержке большого количества российских старшеклассников превратилось в глобальное «Сила – в движении!».

Основной задачей объединения стало вовлечение в образовательный процесс учащихся, которые не являются постоянными участниками предметных олимпиад. Это позволит дополнительно углубленно изучать отдельные предметы. По идее создателей, в дальнейшем активисты объединения будут иметь возможность влиять на содержание и формы учебно-воспитательного процесса.

Партнерами детско-юношеского общественного объединения «Сила – в знании!» являются более 20 организаций, среди которых крупные государственные корпорации. Генеральным партнером движения является Российское общество «Знание».

