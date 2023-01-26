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15:39, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянин убил бывшую жену и писал сообщения дочери от ее лица

В Подмосковье мужчина убил экс-жену чайником и ножом и писал сообщения дочери от ее лица

Фото: Shutterstock

В Московской области задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве бывшей жены. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 28 декабря 2022 года экс-супруги вместе распивали спиртное, во время чего между ними произошел конфликт. Мужчина сначала ударил потерпевшую чайником, а затем нанес множество ножевых ранений. Тело убитой подозреваемый спрятал на балконе и скрылся, взяв с собой телефон женщины. С него мужчина от лица убитой отвечал на сообщения дочери. Подозреваемый сознался в преступлении.

Ранее сообщалось, что под Тулой осудят мужчину, за миллион рублей нанявшего киллера для пасынка и его жены. По данным следствия, после смерти жены мужчина, незаконно используя доверенность, снял со счетов покойной деньги, на которые мог претендовать ее сын. В августе 2022 года обвиняемый нашел киллера, который за один миллион рублей согласился убить пасынка и его 31-летнюю гражданскую жену.

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Илона Палей
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