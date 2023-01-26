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19:22, 26 января 2023Мир

МИД Германии извинился за высказывания в адрес Лаврова

МИД ФРГ извинился перед Африканским союзом за высказывания в адрес Лаврова
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

МИД Германии извинился за высказывания в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо сочла насмешкой над континентом. Об этом написали на странице дипломатического ведомства ФРГ в Twitter.

«Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров», — подчеркнули в МИД. В ведомстве добавили, что не хотели бы никого оскорбить своей публикацией.

«Мы хотели разоблачить ложь, которую Россия использует для оправдания своей империалистической агрессивной войны против Украины», — уточнили в германском министерстве.

Ранее Калондо отметила, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок также посещала Африканский союз. «Она пришла посмотреть на животных? А не является ли для вас африканский континент, его люди и природа шуткой?» — задалась она риторическим вопросом.

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Виктория Кондратьева
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