МИД Германии извинился за высказывания в адрес Лаврова

МИД ФРГ извинился перед Африканским союзом за высказывания в адрес Лаврова

МИД Германии извинился за высказывания в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо сочла насмешкой над континентом. Об этом написали на странице дипломатического ведомства ФРГ в Twitter.

«Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров», — подчеркнули в МИД. В ведомстве добавили, что не хотели бы никого оскорбить своей публикацией.

«Мы хотели разоблачить ложь, которую Россия использует для оправдания своей империалистической агрессивной войны против Украины», — уточнили в германском министерстве.

Ранее Калондо отметила, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок также посещала Африканский союз. «Она пришла посмотреть на животных? А не является ли для вас африканский континент, его люди и природа шуткой?» — задалась она риторическим вопросом.