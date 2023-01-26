Россиянам рассказали о правилах оказания первой помощи при сотрясении мозга

Невролог Квилинская: потерявшего при сотрясении мозга сознание нужно положить на бок

Указывать на сотрясение мозга могут такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, а также потеря сознания и памяти, отметила российский врач-невролог Виктория Квилинская. О правилах оказания первой помощи при сотрясении она рассказала в интервью News.ru.

Специалист отметила, что при потере сознания получившего сотрясение мозга человека важно уложить на бок, чтобы обезопасить дыхательные пути от попадания рвоты. Если же человек находится в сознании, следует уложить его на спину и проследить за тем, чтобы голова была приподнята. При этом нужно следить за сердцебиением и дыханием.

«Если есть открытая рана, ее необходимо перевязать, если человек без сознания, его надо положить на бок, чтобы не было аспирации рвотных масс», — указала собеседница News.ru, подчеркнув, что при наличии симптомов сотрясения необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

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