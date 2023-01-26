Актер Тиль Швайгер отказался от участия в российско-немецком фильме

Актер Тиль Швайгер и режиссер Томас Ян отказались от участия в российско-немецком фильме

Актер Тиль Швайгер и режиссер ленты «Достучаться до небес» Томас Ян отказались от участия в российско-немецком фильме «Шпион». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на продюсера и сценариста проекта Александра N.

Он утверждает, что в Германии негативно отреагировали на то, что Ян и Швайгер решили работать над картиной с участием российских кинематографистов. Режиссер потребовал удалить упоминание его имени из всех источников, связанных с фильмом. Он подчеркнул, что, если этого не произойдет, он обратится в суд.

«У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта "Шпион", и закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться», — заявил продюсер.

По его словам, Швайгер не выходит на связь, отказывается общаться с командой фильма и прессой.

Кинокомпания N Films объявила о начале производства фильма «Шпион» в 2019 году. Помимо Томаса Яна и Александра N сценарием картины занимались Анна Овчарова и Родион Головань.