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06:29, 26 января 2023Мир

Американский полковник заявил об отчаянии США из-за решения Путина начать СВО

Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США в отчаянии из-за решения Путина начать СВО

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил об отчаянии США из-за решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию (СВО) в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, в настоящее время американская сторона многое делает «из-за отчаяния». Он отметил, что когда американская администрация «решила развязать войну против России, та просто ответила тем, что начала защищаться».

Полковник подчеркнул, что США не смогли изолировать Россию, российские рынки и промышленность, а также лишить страну ресурсов и сильно навредить экономике. В то же время, власти США игнорировали изначальное стремление Москвы путем диалога решить вопрос с желанием Киева вступить в НАТО.

В этой же беседе Дуглас Макгрегор рассказал о «множестве проблем» американских танков M1 Abrams, которые Вашингтон собрался поставить Киеву. По мнению военного, главной проблемой этих танков является газотурбинный двигатель, который он назвал «катастрофой».

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Марина Совина
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