Парам предложили способ расслабиться в самом экологически чистом регионе России

Парк-отель PLES, который находится в пригородном лесу Тамбова, запустил расслабляющую программу «Детокс-выходные», рассчитанную на двоих. Как отмечают представители отеля, программа содействует эффективному восполнению сил и энергии.

Посетителям предлагают пакет на один и на два дня. Пакет на один день включает классический массаж, уход за лицом для снятия усталости кожи и процедуру в гидромассажной ванне с морской солью для выведения токсинов.

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Пакет на два дня дополнительно включает детокс-массаж тела и лица с применением косметики Comfort Zone. Покупателям пакета предоставляется 10-процентная скидка на проживание в одном из 34 номеров, включая люксы или апартаменты с кухней.

Кроме того, в отеле доступна термальная зона SPA: 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками для плавания (температура воды в бассейне + 28 градусов) и панорамными окнами с видом на хвойный лес, финская сауна и джакузи. На базе термальной зоны функционирует детская школа плавания KIDS SWIM, которой руководит чемпионка России по плаванию Ольга Зуева. Заниматься в ней могут и взрослые. Для взрослых тоже доступны персональные тренировки по плаванию под присмотром инструкторов.

Гости отеля также могут пройтись по экотропе, арендовать велосипед, сходить на мастер-класс по сыроварению или на винную дегустацию, посетить ресторан с дровяной печью и авторской кухней, детям доступна игровая экоплощадка.