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11:55, 26 января 2023Россия

Тела 90-летней женщины и ее сына нашли в запертой квартире в российском городе

В Тюмени в запертой квартире нашли тела 90-летней женщины и ее сына

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюмени в запертой квартире нашли тела 90-летней женщины и ее 57-летнего сына. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на местных жителей.

По их словам, пенсионерка не могла ходить, поэтому за ней ухаживал сын, который и сам был тяжело болен. В какой-то момент жители дома почувствовали трупный запах и обратились в полицию. Соседи допускают, что причиной смерти россиян могло стать самоубийство.

Факт смерти пенсионерки и ее сына подтвердили в региональном Следственном комитете. По итогам осмотра их тел специалисты не обнаружили признаков криминала, сообщили в ведомстве агентству Ura.ru.

Ранее в Приморье на полу ванной в квартире многоэтажки нашли мумифицированное тело 76-летнего пенсионера. Живущие по соседству с погибшим люди рассказали, что три года не видели жителей квартиры и его самого.

Похожая история произошла в ноябре 2022 года в Москве. Там в квартире на юго-востоке города нашли тело пенсионера, пролежавшее более 10 лет. Тело мужчины 1945 года рождения доставили в морг для установления причины смерти.

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Константин Лысяков
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