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15:39, 26 января 2023Ценности

Девушки вышли на подиум в платьях вверх тормашками на Неделе моды

Дизайнеры бренда Viktor & Rolf на показе предложили носить платья вверх тормашками

Фото: Avalon Fashion / Legion-media

Модели популярного бренда Viktor & Rolf прошлись по подиуму в необычной одежде и привлекли внимание публики. Снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Известно, что дизайнеры модного дома предложили носить традиционные платья нетипичным способом, а именно вверх тормашками. На размещенных кадрах видно, как манекенщицы показа, состоявшегося в рамках Недели моды в Париже, представили гостям вечерние наряды, подол которых прикрывал их лица и при этом оголял ноги.

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Кроме того, одна из участниц упомянутого шоу вышла на подиум в горизонтально перевернутом платье белого цвета, а другая — в боди с платьем, пришитым сверху. Таким образом модельеры создали иллюзию парящего перед ней во время ходьбы наряда.

В феврале 2021 года сообщалось, что знаменитости полюбили надевать бикини вверх тормашками и задали новый тренд. Звезды начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в купальниках. Во флешмобе приняли участие сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.

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Майя Пономаренко
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