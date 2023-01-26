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08:39, 26 января 2023Бывший СССР

В ООН назвали число беженцев с Украины в Европе

ООН: с 24 февраля европейские страны приняли порядка 8 миллионов беженцев с Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Hannah McKay / Reuters

С начала специальной военной операции на Украине в европейские страны прибыли 7 996 573 беженца из республики. Такое число назвали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Уточняется, что за последнюю неделю число беженцев с Украины увеличилось на 18 593. За получением временной защиты и поддержки к настоящему моменту обратились почти пять миллионов человек.

По данным УВКБ, большинство беженцев из республики отправились в Россию (2 852 395 человек). Их также приняли в Польше (1 563 386 человек), Германии (1 021 667 человек), Чехии (483 620 человек) и других странах Европы. В совокупности с 24 февраля Украину покинули 17 923 566 жителей. Из них обратно вернулись 9 770 241 человек.

Ранее ООН в своем докладе сообщила о сокращении экономики Украины более чем на 35 процентов в 2022 году. В документе также отмечается, что восстановление страны после окончания конфликта потребует огромных финансовых ресурсов.

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Георгий Нестеров
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