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20:14, 26 января 2023Силовые структуры

Российского пенсионера осудили на 16 лет за изнасилование 12-летней внучки

Под Саратовом осудили на 16 лет 62-летнего пенсионера, изнасиловавшего 12-летнюю внучку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 62-летнего мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю внучку. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года пенсионер приставал к девочке и надругался над ней. Потерпевшая рассказала обо всем матери.

Ранее стало известно, что в Тверской области 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю девочку, и та забеременела.

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Екатерина Власова
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