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17:49, 26 января 2023Ценности

Девушка с автозагаром окрасила волосы в день свадьбы подруги и пожалела об этом

Блогерша Лиз Хагерти осветлила волосы в день свадьбы подруги и покрылась пятнами

Кадр: @LIZHAGEARTY / TikTok

Блогерша Лиз Хагерти окрасила волосы в день свадьбы подруги и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 43 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что спонтанно решила осветлить пряди утром перед посещением церемонии бракосочетания подруги, на которую была приглашена. Однако, по словам инфлюэнсерши, она забыла, что предварительно нанесла на кожу автозагар в виде спрея. В результате часть шеи автора ролика оказалась покрыта белыми пятнами, которые она продемонстрировала на размещенных кадрах. «К счастью, никто этого не заметил, поскольку я распустила волосы», — заявила Хагерти.

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В свою очередь, зрители высказали свое мнение о сложившейся ситуации в комментариях. «Никогда не делайте ничего подобного перед важными событиями», «Я тоже научилась на горьком опыте», «О боже», — написали юзеры.

В сентябре 2022 года сообщалось, что официантка Джордан Блиньо из Южной Африки неудачно окрасила волосы в салоне красоты и испугалась собственной смерти. Девушка рассказала, что решила перекраситься из блондинки в шатенку в бьюти-салоне. По словам клиентки, во время процедуры она не испытывала дискомфорта, однако спустя несколько часов ее лицо и тело сильно отекли и она стала задыхаться.

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Алина Гостева
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