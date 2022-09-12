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Официантка испугалась собственной смерти после окрашивания волос в салоне

Официантка Джордан Блиньо окрасила волосы и оказалась в больнице из-за аллергии

Фото: Shutterstock

Официантка Джордан Блиньо из Южной Африки неудачно окрасила волосы в салоне красоты и испугалась собственной смерти. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Девушка рассказала, что решила перекраситься из блондинки в шатенку в бьюти-салоне. По словам клиентки, во время процедуры она не испытывала дискомфорта, однако спустя несколько часов ее лицо и тело сильно отекли и она стала задыхаться. Африканку срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали серьезную аллергическую реакцию на краску для волос, выраженную в виде анафилактического шока.

«Я думала, что могу умереть, что это окажется последний день в моей жизни. (...) Я не могла ходить, лежать, сидеть. Никому не желаю пройти через то, через что прошла я», — призналась Блиньо, отметив, что провела в медучреждении две недели.

В августе сообщалось, что американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергической реакции. 40-летняя жительница Чикаго рассказала, что отправилась к мастеру на коррекцию бровей, которая предполагала выщипывание лишних волосков. Во время процедуры специалистка предложила клиентке дополнительную услугу, не проведя при этом патч-тест (тест на выявление аллергии). Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что из ее кожи начала сочиться оранжевая жидкость, а лицо увеличилось в размерах.

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Алина Гостева
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