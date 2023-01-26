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16:17, 26 января 2023Силовые структуры

Российский охранник жестоко избил 17-летнего подростка и попал под следствие

СКР возбудил дело после избиения охранником 17-летнего подростка в ТЦ «Метрополис»

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник жестоко избил 17-летнего подростка в ТЦ «Метрополис». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время сотрудники СКР устанавливают личность подозреваемого. По статье о превышении полномочий ему грозит до семи лет колонии.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября 2022 года — тогда несколько сотрудников частной охранной организации «Альфа Цитадель +» напали на юношу, его брата и их подругу. Молодые люди занимались обслуживанием торговых автоматов, однако охранники решили, что они воры. Несмотря на то что подростки предъявили разрешение на проход в ТЦ после закрытия, мужчины напали на них и избили.

Один из потерпевших успел позвонить матери, та вызвала полицию. Стражи порядка доставили всех участников потасовки в отдел, после чего отпустили их. У одного из избитых юношей врачи диагностировали травмы головы, грудной клетки, рук и ног.

Ранее сообщалось, что в Калуге грабитель попытался проникнуть в магазин и зарезал помешавшего ему охранника.

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Елизавета Новикова
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