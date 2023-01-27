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20:56, 27 января 2023Мир

Белый дом не нашел доказательств поставок оружия США от талибов в Россию

Белый дом не подтвердил сведения о поставках вооружения «Талибана» России

Фото: Erin Scott / Reuters

Администрация США не может подтвердить сведения о том, что движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может отправить российской стороне вооружения, оставленные американскими военными в Афганистане в результате эвакуации в 2021 году. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

Кирби не нашел доказательств такому шагу и подчеркнул, что подобные действия не приблизят признание правительства талибов в качестве временного правительства страны. Кроме того, это не поспособствует оказанию помощи Афганистану со стороны других стран.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года в результате вывода войск США и союзников. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву.

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Виктория Кондратьева
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