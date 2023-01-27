Балтийский флот провел антитеррористические учения с участием тысячи военных

Балтийский флот провел учения антитеррористических подразделений с участием тысячи военных

Балтийский флот России провел учения подразделений антитеррористического противодействия, в которых приняли участие одна тысяча военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Учения проводились в воинских частях и соединениях, которые дислоцируются в Калининградской и Ленинградской областях. Военнослужащие отработали действия, которые необходимо совершать при поступлении сигнала о террористической угрозе, а также эвакуацию гражданского населения.

Кроме того, во время учений солдаты выполняли задачи по выводу техники в заданные районы, среди которых были бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун», а также спецмашины на базе УАЗ.

Также провелась отработка захвата и ликвидации условного противника, разминирование различных объектов. Личный состав проверили на умение владеть средствами разминирования и обнаружения взрывчатки. Для создания приближенной к реальности обстановки использовались холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, а также взрывпакеты и дымовые шашки, добавили в пресс-службе флота.

В декабре 2022 года отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие». Цель учений — укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.