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21:52, 27 января 2023Россия

Командир «Ахмата» предсказал взятие ДНР под контроль в течение месяца

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ планируют взять ДНР под контроль в течение месяца

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» предсказал взятие под контроль Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженными силами России (ВС РФ) в течение месяца-полутора.

Офицер отметил, что противник начинает отступать и несет потери личного состава, в то время как российские подразделения продолжают движение вперед.

Алаудинов пояснил, что продвижению ВС РФ способствует изменившийся формат ведения боевых действий, который предполагает активное использование поражающих боеприпасов и беспилотников.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что российские войска завершают оперативное окружение Артемовска. По его словам, почти все маршруты продвижения Вооруженных сил Украины уже перекрыты.

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Марина Совина
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