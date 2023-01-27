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13:17, 27 января 2023Россия

Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что российские войска завершают окружение Артемовска

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска завершают оперативное окружение Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По словам Алаудинова, почти все маршруты продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже перекрыты. «Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинская армия перебрасывает подкрепление в Артемовск, но несет потери еще на подступах к городу.

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Алевтина Запольская
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