Стало известно о потерях подкреплений ВСУ на подступах к Артемовску

Замглавы корпуса ЛНР заявил, что подкрепления ВСУ несут потери на подступах к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления в Артемовск, однако несут потери еще на подступах к городу, заявил замглавы второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Очень хорошо продвигаются наши бойцы. Противник туда в агонии пытается закидывать новые подразделения. Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах они уже начинают нести потери», — заявил Алаудинов.

Он также заявил, что поставки западных танков не не окажут сильного влияния на ход спецоперации. По его мнению, если бы танки НАТО могли внести весомый вклад в развитие боевых действий, вопрос об их участии на поле боя решили бы в первые месяцы конфликта.

Накануне советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали переброску частей из Артемовска под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии.