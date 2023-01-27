В московском тоннеле загорелся автомобиль

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль, движение в сторону ТТК перекрыто

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

По его данным, из-за возгорания движение в тоннеле в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) полностью перекрыто. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Причины случившегося пока неизвестны. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Северо-Западный тоннель проходит под природоохранной зоной Серебряного бора, его максимальная глубина составляет 44 метра.

Ранее в Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль. Из-за произошедшего временно было затруднено движение по двум полосам из пяти на внешней стороне кольца.