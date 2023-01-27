В московском тоннеле загорелся автомобиль
В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль, движение в сторону ТТК перекрыто
В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.
По его данным, из-за возгорания движение в тоннеле в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) полностью перекрыто. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.
Причины случившегося пока неизвестны. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Северо-Западный тоннель проходит под природоохранной зоной Серебряного бора, его максимальная глубина составляет 44 метра.
Ранее в Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся автомобиль. Из-за произошедшего временно было затруднено движение по двум полосам из пяти на внешней стороне кольца.