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15:29, 27 января 2023Мир

Бельгия оказала помощь Украине подешевле

Бельгия отказалась от поставок самого дорогого оружия Украине

Фото: Reuters

Власти Бельгии отказались включать в пакет военной помощи Украине бронемашины из-за их дороговизны, они ограничились пулеметами, ракетами, гранатометами и другим оружием и боеприпасами, пишет ТАСС.

Страна ограничилась легким оружием, чтобы вышло дешевле. От идеи поставить Киеву снятую с вооружения тяжелую бронетехнику отказались, поскольку она уже частично продана частным компаниям и нуждается в обратном выкупе.

Бельгия ранее объявила, что направит Украине новый пакет военной помощи на 92 миллиона евро с гранатометами, стрелковым оружием, ракетами и автомобилями. Как рассказали глава правительства Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер. Пакет включает автомашины, переносные зенитные комплексы, противотанковые гранатометы и штурмовые винтовки, которые государство выкупит у компании FN Herstal.

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Виктория Кондратьева
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