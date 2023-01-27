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09:27, 27 января 2023Интернет и СМИ

Бывший ведущий «Секса с Анфисой Чеховой» рассказал о попадании в шоу

Экс-ведущий «Секса с Анфисой Чеховой» Бурлак заявил, что попал на кастинг шоу случайно

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Режиссер, бывший ведущий программы «Секс с Анфисой Чеховой» и экс-участник «Фабрики звезд» Николай Бурлак заявил, что попал на кастинг проекта случайно. Подробностями он поделился в шоу «"Фабрика" с Яной Чуриковой», видео доступно на YouTube.

«Просто пошел один мой знакомый на кастинг, говорит: "Пойдем со мной", ну, я сходил», — рассказал Бурлак. По его словам, ведущая и автор программы Анфиса Чехова, видевшая его в «Фабрике звезд», настояла на том, чтобы молодого человека взяли в проект.

Бурлак также добавил, что в «Сексе с Анфисой Чеховой» изначально должен был работать «говорящей головой» и произносить написанные для него другими людьми подводки. Однако впоследствии он стал сам писать текст себе и Чеховой.

«Секс с Анфисой Чеховой» выходил на ТНТ с 2005 по 2009 год. Программа фокусировалась на различных темах, связанных с интимными отношениями.

В 2010 году жительница Москвы подала в суд на ТНТ за трансляцию эпизода «Секса с Анфисой Чеховой» с ее участием. Она заявила, что не давала согласия на показ эпизода и не была уведомлена, что снимается для этой программы. В 2011 году суд отклонил иск.

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Маргарита Щигарева
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