Россияне поспешили избавиться от долгов

«Известия»: Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты

Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить потребительские кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

В 2022-м доля полного погашения подобных займов выросла до 18 процентов. «Если в 2020-м и 2021-м в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5 процента, то в прошлом году показатель вырос до 18 и 23–26 процентов в пиковые периоды — с марта по май», — прокомментировал генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. По ипотеке этот показатель в отдельные месяцы достигал 1,7 процента, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. Кроме того, росли показатели и по автокредитам, но не так выраженно.

Основная причина состоит в том, что заемщики стараются побыстрее избавиться от долгов в условиях общей экономической неопределенности и нестабильности, пояснили эксперты.

Ранее в Центробанке рассказали о готовящемся законопроекте, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» устанавливать самим себе запрет на получение кредитов и займов. Выставленный запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.