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19:38, 27 января 2023Культура

Худрук Московского молодежного театра подрался с сотрудником

РЕН ТВ: худрук Московского молодежного театра подрался с сотрудником — осветителем сцены
Вячеслав Спесивцев

Вячеслав Спесивцев. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Художественный руководитель Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев подрался с осветителем сцены Сергеем Симикиным, сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Конфликт худрука с сотрудником учреждения перерос в рукоприкладство. Сначала свидетели случившегося попытались самостоятельно успокоить мужчин, но в итоге им все же пришлось вызвать правоохранителей. Те обнаружили работников театра с ссадинами на голове.

Агентство Regnum попыталось связаться с участниками конфликта — Спесивцев не отвечал на звонки, а Симикин сказал, что из-за плохого самочувствия не готов обсуждать ситуацию. Брат Спесивцева Семен, который также является одним из руководителей театра, отметил, что не слышал о драке.

«Этот Симикин к нам только устроился и проходил испытательный срок на должность осветителя. Про драку, опять же, ничего сказать не могу. Да и вы видели моего брата Василия. Вы поверите, что он на кого-то мог напасть?» — удивился брат худрука.

В настоящее время проводится проверка по факту драки.

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Евгений Шульгин
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