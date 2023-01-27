РЕН ТВ: худрук Московского молодежного театра подрался с сотрудником — осветителем сцены

Художественный руководитель Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев подрался с осветителем сцены Сергеем Симикиным, сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Конфликт худрука с сотрудником учреждения перерос в рукоприкладство. Сначала свидетели случившегося попытались самостоятельно успокоить мужчин, но в итоге им все же пришлось вызвать правоохранителей. Те обнаружили работников театра с ссадинами на голове.

Агентство Regnum попыталось связаться с участниками конфликта — Спесивцев не отвечал на звонки, а Симикин сказал, что из-за плохого самочувствия не готов обсуждать ситуацию. Брат Спесивцева Семен, который также является одним из руководителей театра, отметил, что не слышал о драке.

«Этот Симикин к нам только устроился и проходил испытательный срок на должность осветителя. Про драку, опять же, ничего сказать не могу. Да и вы видели моего брата Василия. Вы поверите, что он на кого-то мог напасть?» — удивился брат худрука.

В настоящее время проводится проверка по факту драки.