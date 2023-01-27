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20:22, 27 января 2023Силовые структуры

Троих россиян осудят за избиение до смерти обидчика друга в 1996 году

В Самаре будут судить троих мужчин, до смерти избивших обидчика собутыльника в 1996 году

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самаре суд рассмотрит дело троих местных жителей об убийстве мужчины, совершенном 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 1996 года фигуранты выпивали в гостях у знакомого. Один из них решил зайти к соседу, но встретил по пути друга. Они поссорились, после чего трое обвиняемых пришли к обидчику собутыльника, взломали входную дверь в его квартиру и избили потерпевшего, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 2 статьи 108 («Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РСФСР. «Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем — криминалистом», — добавили в СКР.

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Екатерина Власова
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