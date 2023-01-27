Побывавшая в Египте россиянка объяснила бессмысленность выбора люксовых отелей

Читательница «Тонкостей туризма» назвала проблему с питанием главным минусом отелей Египта

Российская туристка, которая побывала на египетском курорте Хургада, назвала главным минусом всех отелей страны «отвратительную» еду. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Дзен».

По словам путешественницы, она отдыхает в Египте уже девять лет, но так и не нашла отель, который по качеству еды сравнился бы с гостиницами в Турции. Так, питание в ресторане она оценила «на тройку»: она объяснила, что выбор блюд понравился бы только любителям фастфуда, выпечки и «суперсладких» десертов.

«Мне кажется, что переплачивать за люксовые отели тут нет смысла. Даже в самых роскошных "пятерках" всегда проблема с нормальным питанием. Египет — это не та страна, где можно вкусно и полезно питаться», — объяснила свою точку зрения читательница портала.

Плюсами Египта россиянка назвала «отличное море почти круглый год и низкие цены». Туристка не советовала брать конные прогулки или сафари в пустыню зимой из-за ветра и холода, а также рекомендовала отказаться от ужина и восточного шоу.

«Еда невкусная, холодная, а шоу вообще лучше не видеть: под музыку (которую включили, кажется, с телефона) минут пять потанцевали две девушки. Я ожидала хотя бы игру на национальных музыкальных инструментах», — вспомнила туристка.

Ранее в январе сообщалось, что россияне сочли Таиланд лучшей страной для отдыха у моря на февральских праздниках. На втором месте расположился Египет, на третьем — Турция, далее — ОАЭ.