Главу полиции Тегерана сняли с должности из-за нападения на посольство

Entekhab: главу полиции Тегерана Рахими сняли с должности из-за нападения на посольство

Начальника полиции Тегерана Сардара Хоссейна Рахими сняли с должности после нападения на посольство Азербайджана в Иране. Об этом пишет иранский портал Entekhab.

По распоряжению главы МВД Ахмада Резы Радана, нынешнего начальника столичной полиции понизят до должности управляющего департаментом экономической безопасности. На место Рахими назначили бывшего руководителя разведки.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.