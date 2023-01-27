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09:51, 27 января 2023Россия

Отломившийся кусок катетера попал в сердце еще одного российского младенца

В Екатеринбурге отломившаяся часть катетера попала в сердце еще одному младенцу

Фото: Shutterstock

В Свердловской области в сердце еще одного российского младенца попал катетер. Это случилось в больнице Екатеринбурга, рассказала Е1.ru мать пострадавшего ребенка.

По ее словам, катетер попал в сердце ребенка в апреле 2022 года в день, когда он родился. Девочка появилась на свет недоношенной, поэтому ее перевели в реанимацию, где и попытались поставить катетер. Врачам не удалось это сделать, так как его кончик оборвался и остался в вене младенца. Его мать узнала об этом, когда отошла от наркоза после кесарева сечения.

«Что с этим делать, нам никто не сказал: оперировать они не будут, где находится катетер — неизвестно, сделали флюорографию, УЗИ. Катетер "поймать" не успели, когда он был в руке и в ноге. А следующая остановка катетера — это, получается, сердце», — рассказала женщина.

Она добавила, что впоследствии кардиолог на консультации предупредил ее о большом риске в случае проведения операции по удалению катетера. Специалист рассказал, что остаток катетера находится в сердце в таком месте, где не навредит ребенку, и назвал операцию невозможной. Он объяснил, что для удаления придется полностью вскрывать ребра и сердце — это опасно для маленького ребенка.

Мать девочки утверждает, что таких операций не делают ни в одной стране мира. «Поэтому пока живем с катетером и просто наблюдаем», — заявила она, добавив, что врачи заверили ее в том, что катетер закапсулируется в сердце и не будет мешать ребенку.

Это не первый случай с катетером в Свердловской области. Ранее стало известно об аналогичном случае в Верхней Пышме. Там родители требуют наказать медиков областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, по вине которых пострадал их ребенок. По их словам, во время процедур в вену недоношенного младенца попал отломившийся кусок силиконового катетера, а затем вонзился в сердце.

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Анастасия Шейкина
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