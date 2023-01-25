В российском городе младенцу в сердце попал отломившийся кусок катетера

В больнице Екатеринбурга в сердце недоношенного младенца попал кусок силиконового катетера

В Верхней Пышме родители шестимесячного мальчика требуют наказать медиков областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, по вине которых пострадал их ребенок. По версии россиян, во время процедур в вену недоношенного младенца попал отломившийся кусок силиконового катетера, а затем вонзился в сердце. Об этом сообщает городской портал Е1.

Родители пояснили, что недоношенный мальчик долгое время пробыл в реанимации. Ему назначили внутривенные препараты, их вводили через специальный катетер. Жители Верхней Пышмы предположили, что из-за невнимательности персонала кусок катетера длиной около пяти сантиметров отломился и попал в тело их ребенка.

«Дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но неудачно: инородное тело ушло дальше. Затем была проведена вторая операция, катетер опять не нашли, в итоге он добрался до сердца, где "счастливо" и лег. Врачи ответили, что все нормально, пусть катетер там и остается», — поделился отец мальчика.

Ребенка привезли в Москву, врачам Морозовской больницы удалось извлечь катетер, не вскрывая сердце, через вену на ноге. Сейчас состояние мальчика улучшилось. Его родители написали заявление в правоохранительные органы, однако возбуждать уголовное дело по их просьбе не стали.

Отец пострадавшего ребенка решительно настроен и готов добиваться наказания для виновных. Вместе с адвокатом мужчина подготовил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности и причинения вреда здоровью ребенка. В больнице Екатеринбурга о случившемся не говорят.

20 января сообщалось, что жительница Амурской области обвинила врачей больницы в городе Тынде в смерти новорожденной дочери. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки, а также предоставить доклад о ситуации.