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15:02, 20 января 2023Россия

Россиянка обвинила врачей в смерти новорожденной дочери

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Амурской области

Фото: unsplash

Жительница Амурской области обвинила врачей больницы в городе Тынде в смерти новорожденной дочери. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Как пишет пресс-служба ведомства, ранее в соцсетях появилось сообщение от россиянки с просьбой возбудить в отношении медиков уголовное дело из-за смерти ее ребенка, которому было всего несколько дней. По ее словам, самочувствие младенца ухудшилось после процедуры промывания желудка, которую провели медики. Следователи начали проверку.

В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки, а также предоставить доклад о ситуации.

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Россиянки часто обвиняют врачей в смерти своих детей во время или после родов. Так, жительница Кубани заявила, что потеряла ребенка из-за отказа врачей делать кесарево сечение. Как стало известно, в процессе родов появился риск развития гипоксии у младенца. В результате он появился на свет мертвым. Следователи установили, что это произошло из-за не предоставленной вовремя помощи. В свою очередь, лечащий врач пострадавшей объяснила, что не сделала операцию из-за травмы руки.

Похожая история произошла в Самарской области. По словам местной жительницы, во время родов медики выполнили кесарево сечение, однако ребенок умер. По ее мнению, в случившемся виноваты врачи, а младенец задохнулся.

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Константин Лысяков
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