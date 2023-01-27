Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза 27 января

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 января, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем, что ближе ко второй половине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь главы государства, но не уточнил тему предстоящего совещания и подчеркнул, что 27 января у Путина будет «день достаточно непубличный».

Последний раз глава государства встречался с Совбезом 20 января. Тогда Путин обсудил с членами Совета ход специальной военной операции, на заседании глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал о посещении штаба командования СВО и о своих недавних телефонных международных контактах.

Совет Безопасности занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. В его состав, в частности, входят директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.