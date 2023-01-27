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16:24, 27 января 2023Ценности

Собчак ответила увидевшим в ее образе поддержку Украины фразой «лечитесь уже»

Журналисты «СамараГоворит» увидели в серьгах Ксении Собчак цвета флага Украины

Кадр: Telegram-канал «СамараГоворит.рф / Новости Самары»

Журналисты информационного портала «СамараГоворит» увидели в украшениях российской ведущей Ксении Собчак поддержку Украины. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Знаменитость снялась в выпуске собственного шоу «Осторожно: Собчак» об аппаратной косметологии в серьгах с желто-синими драгоценными камнями. По словам авторов публикации, зрители передачи отметили сходство аксессуара с цветами украинского флага и посчитали, что таким образом телезвезда поддерживает Вооруженные силы Украины (на данный момент подобные комментарии под роликом отсутствуют — прим. «Ленты.ру»).

Собчак, в свою очередь, отреагировала на статью упомянутого СМИ и заявила, что винтажные серьги Yves Saint Laurent на самом деле выполнены из золота и дополнены аквамарином. «Вы совсем с ума сошли с выискиванием "жовто-блакитного" (желто-голубой). Золото с аквамарином, а не желтое с синим (...) Лечитесь, котики, вам реально уже везде мерещится», — посетовала журналистка в ответной фразе.

В ноябре 2022 года в наряде Кейт Миддлтон увидели поддержку Украины. Знаменитость посетила Украинский общественный центр в Рединге в голубом платье в желтый горох бренда L.K. Bennett. Журналисты Page Six разглядели в одежде монаршей особы цвета украинского флага.

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Карина Черных
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