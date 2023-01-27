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09:36, 27 января 2023Путешествия

Еще одна пляжная страна захотела возобновить прямые рейсы с Россией

В посольстве Ливана заявили о работе над запуском прямого авиасообщения с Россией

Фото: Nabih El Boustani / Unsplash

Еще одна пляжная страна, Ливан, захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. О возможности восстановления рейсов ТАСС рассказал посол республики в Москве Шауки Бу Нассар.

Дипломат заявил, что в настоящее время работа над запуском прямой регулярной авиаперевозки, прерванной из-за западных санкций, уже ведется. По словам главы ливанской дипмиссии, сегодня в Бейрут россияне могут добраться только стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле, ОАЭ, Катаре или Бахрейне.

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«У нас очень много общих ценностей, традиций между двумя странами. Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое, — добавил Бу Нассар. — Поэтому уверен, что российским туристам очень понравится в Ливане, поскольку Ливан, хоть и маленькая, но очень богатая своим разнообразием страна. У нас нет пустынь, но есть горы, горнолыжные курорты, отличные пляжи».

Ранее стало известно, что Тунис планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с апреля 2023 года. Первой запустит прямые рейсы тунисская авиакомпания Nouvelair. Летать по маршруту Санкт-Петербург — Монастир самолеты начнут с 7 апреля два раза в неделю, из Москвы — с 8 апреля, также дважды в неделю.

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Валентина Процкова
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