Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию

РСТ: тунисская авиакомпания Nouvelair запускает прямые рейсы из Москвы с 8 апреля

Тунис, который считается одним из самых любимых курортов россиян, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с апреля 2023 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Первой запустит прямые рейсы тунисская авиакомпания Nouvelair — туроператоры «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» уже открыли продажи путевок в африканскую страну из Москвы и Санкт-Петербурга по акциям раннего бронирования на базе запланированных рейсов перевозчика.

Летать по маршруту Санкт-Петербург — Монастир самолеты начнут с 7 апреля два раза в неделю, из Москвы — с 8 апреля, также дважды в неделю. Ожидается, что к началу туристического сезона их частота будет увеличена до восьми раз в неделю. «Цены на перелет привлекательные, поэтому спрос на туры хороший, а к весне он будет еще выше. Кроме того, Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и четыре часа из Москвы», — добавили в РСТ.

Ранее стало известно, что Кувейт планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Так, компания Jazeera Airways начнет летать из Эль-Кувейта в Москву с 2 февраля четыре раза в неделю. На маршруте планируется задействовать Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе.