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19:59, 27 января 2023Силовые структуры

Устроивший ДТП россиянин сбежал от полицейских

В Уфе получивший двое суток ареста россиянин сбежал из отдела полиции

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Уфе служба безопасности регионального МВД выясняет обстоятельства побега задержанного россиянина от полицейских. Об этом в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, в январе россиянин совершил ДТП, после которого скрылся с места происшествия, однако его нашли и доставили в суд. Россиянин получил двое суток ареста, однако до места отбытия наказания он не доехал, устроив побег из отдела в тот момент, когда сопровождавшие его полицейские отвлеклись. После инцидента на него вновь составили протокол, а невнимательными сотрудниками МВД заинтересовалась служба безопасности.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в полицейского во время ссоры и сбежал.

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Владимир Седов
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