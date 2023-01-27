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19:43, 27 января 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ нашли мефедрон и 300 килограммов реактивов в гараже

В Воронежской области сотрудники ФСБ нашли в гараже 300 килограммов реактивов и мефедрон

Кадр: УФСБ России по Воронежской области

В Воронежской области сотрудники ФСБ нашли пять килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и 300 килограммов реактивов в гаражном кооперативе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Также с поличным был задержан 37-летний мужчина, который занимался изготовлением наркотиков.

В отношении него возбудили дело по статье 228 («Незаконное производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. По решению суда его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области отца и двоих сыновей заподозрили в изготовлении мефедрона.

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Елизавета Новикова
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