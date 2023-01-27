Стало известно об опасениях Запада «сценария в стиле Первой мировой»

Bloomberg: США и Евросоюз опасаются конфликта на Украине «в стиле Первой мировой войны»

В США и Евросоюз (ЕС) опасаются, что конфликт на Украине может пойти по «сценарию в стиле Первой мировой войны», пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских военных чиновников.

Агентство отмечает, что западные чиновники боятся, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои с практически застойными линиями фронта. При этом такой сценарий может быть выгоден России, учитывая ее большое население и развитую военную промышленность.

«Если что-то не изменится, мы столкнемся с войной на истощение, подобной Первой мировой войне, которая может продолжаться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне», — цитирует агентство главу Российского совета по международным делам России Андрея Кортунова.

По его словам, президент России Владимир Путин уверен, что либо Запад, либо Украина устанут от конфликта.

В этом же материале Bloomberg сообщалось, что действия российских войск в ходе специальной военной операции за последние месяцы истощили потенциал Вооруженных сил Украины.

В частности, речь идет о боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).