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19:49, 27 января 2023Из жизни

Акула-людоед откусила голову сборщику моллюсков

В Мексике большая белая акула откусила голову сборщику моллюсков

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

В Мексике зафиксировано первое в 2023 году нападение большой белой акулы на человека со смертельным исходом. Об этом сообщается на сайте Tracking Sharks.

Мануэль Лопес собирал моллюсков в Калифорнийском заливе 5 января с двумя помощниками. Мужчина находился под водой без акваланга и дышал воздухом, который подавался с борта лодки. Рядом с ним появилась шестиметровая большая белая акула, представителей которой также называют акулами-людоедами, и сразу же атаковала его.

«Он был под водой, когда животное напало, откусило ему голову и повредило оба плеча», — рассказал знакомый Лопеса Хосе Бернал. Он добавил, что сборщиков моллюсков заранее предупреждали о присутствии акул в районе. Многие из них несколько дней не выходили в море, опасаясь за свою жизнь.

По словам Бернала, Лопес решил рискнуть, так как появился спрос на морепродукты и представилась возможность хорошо заработать.

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24 сентября 2021

Большие белые акулы встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они являются одними из крупнейших хищных рыб на планете, а прозвище акул-людоедов получили за то, что нападают на человека чаще сородичей. Длина большой белой акулы может достигать пяти и более метров.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница США Лин Ютронич пережила нападение акулы во время купания и рассказала о случившемся. Сначала женщина почувствовала, как что-то вытолкнуло ее из воды.

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Никита Савин
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