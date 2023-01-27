Найдена альтернатива тестированию лекарств и косметики на животных

Изучена эффективность искусственной кожи для тестирования лекарств и косметики

Команда ученых из Школы фармацевтических наук Университета Сан-Паулу (FCF-USP) в Бразилии нашла и проверила альтернативный способ тестирования лекарств и косметики на животных. Для этого предлагается использовать биоинженерную искусственную кожу. Выводы исследования опубликованы в журнале Bioprinting.

Искусственная кожа представляет собой ткань, очень похожую на человеческую. Спектр назначения такого материала чрезвычайно широк: от робототехники до медицинских и научных сфер. Возможность печати на 3D-принтере позволяет производить искусственную кожу в крупных масштабах, что может использоваться в исследовательских целях по тестированию лекарств и косметики. Однако, поскольку искусственная кожа появилась относительно недавно, ее эффективность в этом плане ранее не была подтверждена. На данный момент компании часто проводят тестирование на животных, что вызывает споры в плане этичности, а также более затратно.

В новой работе ученые сравнили напечатанную на 3D-принтере имитацию биокожи с обычной искусственной кожей, созданной вручную. Авторы ориентировались на критерии стандарта качества и эффективности, сформированные международными организациями. Одним из таких было наличие многослойного эпидермиса, состоящего из четырех слоев, — это иллюстрировало возможность выполнения тех же функций, что и настоящая кожа (защита от химического и физического воздействия, а также способность к удержанию влаги).

Последующий анализ показал, что обе модели кожи соответствуют международным требованиям — одинаково хорошо реагировали на раздражители. Качество напечатанной кожи было таким же, как и у кожи, созданной вручную. Ученые считают, что кожу, созданную с помощью технологии биопечати, можно использовать вместо теста Дрейзе (теста на токсичность), при котором вещество наносится непосредственно на кожу кролика. Помимо появившейся альтернативы тестирования на животных, она менее подвержена человеческому фактору и ошибкам, что изменяло результаты исследований.