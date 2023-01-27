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12:24, 27 января 2023Силовые структуры

Залезшего в вентиляцию здания в Кремле вора задержали

Уроженца Узбекистана задержали за кражу электроклапанов из музейного комплекса Кремля

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Полицейские задержали 21-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в краже семи электроклапанов вентиляции из здания на территории Кремля. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «МК».

По данным издания, злоумышленник забрался в вентиляцию здания музейного комплекса Кремля в ходе реставрации здания Средних торговых рядов. Эксперты устанавливают сумму ущерба.

До 2005 года здание Средних торговых рядов, построенное в 1889–1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна, занимало Минобороны России. Позже его передали Федеральной службе охраны (ФСО). В июне 2012 года президент Владимир Путин предложил передать здание музею «Московский Кремль».

24 ноября сообщалось, что воры проникли в Кельтско-Римский музей в немецкой коммуне Манхинг и за девять минут вынесли сотни старинных золотых монет на 1,6 миллиона евро (101,5 миллиона рублей).

Владимир Седов
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