Залезшего в вентиляцию здания в Кремле вора задержали

Уроженца Узбекистана задержали за кражу электроклапанов из музейного комплекса Кремля

Полицейские задержали 21-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в краже семи электроклапанов вентиляции из здания на территории Кремля. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «МК».

По данным издания, злоумышленник забрался в вентиляцию здания музейного комплекса Кремля в ходе реставрации здания Средних торговых рядов. Эксперты устанавливают сумму ущерба.

До 2005 года здание Средних торговых рядов, построенное в 1889–1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна, занимало Минобороны России. Позже его передали Федеральной службе охраны (ФСО). В июне 2012 года президент Владимир Путин предложил передать здание музею «Московский Кремль».

24 ноября сообщалось, что воры проникли в Кельтско-Римский музей в немецкой коммуне Манхинг и за девять минут вынесли сотни старинных золотых монет на 1,6 миллиона евро (101,5 миллиона рублей).