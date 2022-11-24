Воры за девять минут вынесли из музея сокровища на 101 миллион рублей

AP: воры проникли в музей и вынесли сотни старинных золотых монет

Воры проникли в Кельтско-Римский музей в немецкой коммуне Манхинг и за девять минут вынесли сотни старинных золотых монет на 1,6 миллиона евро (101,5 миллиона рублей). Об этом сообщает AP.

Заместитель руководителя уголовной полиции Баварии Гвидо Лиммер рассказал, что ночью злоумышленники перерезали кабели телекоммуникационного узла в километре от музея. Системы безопасности в учреждении культуры зафиксировали открытие двери после часа ночи. Спустя девять минут воры покинули музей. За это время они разбили витрины и забрали сокровища.

Полиция усматривает параллели между преступлением в Манхинге, кражей украшений в Дрездене и похищением крупной золотой монеты в Берлине в последние годы. В преступлениях подозревают мафиозный клан из Берлина.

Министр науки и искусств Баварии Маркус Блюм заявил, что, судя по уликам, работали профессионалы. «Очевидно, что нельзя просто зайти в музей и унести сокровища. Это хорошо охраняемый объект, и есть подозрения, что мы имеем дело с организованной преступностью», — сказал он. Руководство музея признало, что ночной охраны в учреждении культуры не было. Предполагалось, что безопасность в полной мере обеспечит система сигнализации.

Руперт Гебхард, который возглавляет Государственную Археологическую коллекцию в Мюнхене, заявил, что похищенное обладало высокой ценностью и для жителей Манхинге, и для археологов всей Европы. Чашеобразные монеты, которые датировались 100 годом до нашей эры, были сделаны из богемского речного золота и показывали, какие связи кельтские поселения в Манхинге имели с жителями других регионов Европы.

Герхард оценил стоимость украденного в 1,6 миллиона евро (101,5 миллиона рублей). «Археологи надеются, что монеты останутся невредимыми и в какой-то момент будут найдены», — сказал он, добавив, что продать их будет трудно. «Худшее, что может случиться — переплавка. Это будет означать для нас их полную потерю», — сказал он. Он отметил, что материальная ценность золота составит всего около 250 тысяч евро (15,8 миллиона рублей).

Гебхард отметил, что размер сокровища позволяет предположить, что это могли быть трофеи главы племени. Украшения нашли в мешке, захороненном под фундаментами зданий, и это была крупнейшая находка, сделанная во время археологических раскопок в Германии в ХХ веке.

Полиция организовала международный розыск воров и их добычи. Всего из музея похитили 483 кельтские монеты и золотой самородок. Заместитель начальника полиции Лиммер заявил, что Интерпол и Европол уже уведомлены о краже.

Ранее сообщалось, что работа художника Виллема де Кунинга «Женщина-Охра», которая была похищена 37 лет назад из Музея искусства Университета американского штата Аризона, вновь выставлена на обозрение публики. В 1985 году ее вырезали из рамы, а похитителей не могли разыскать до тех пор, пока в 2017 году торговец антиквариатом из американского штата Нью-Мексико не обнаружил «Женщину-Охру» в частном доме.