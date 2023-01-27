Вышел русскоязычный трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

В сети появился русскоязычный трейлер хоррора «Винни Пух: Кровь и мед»

В сети появился русскоязычный трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед». Видеоролик доступен на YouTube-канале «Киноафиша».

По сюжету компания девушек прибывает на отдых в загородный дом, где на них нападают монстры. «Из-за предательства Кристофера Робина Винни Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньякам», — говорится в описании к трейлеру.

Режиссером фильма выступил Рис Фрейк-Уотерфилд, для которого эта работа стала дебютной. Американский актер Крейг Дэвид Доусетт исполнил роль Винни-Пуха, а его друга, персонажа по имени Пятачок, сыграл звезда сериала «Чаки» Крис Корделл.

Ранее стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец», который является спин-оффом «Звездных войн». Новые эпизоды выйдут 1 марта. На кадрах Дин Джарин (Педро Паскаль) и подающий надежды воин-джедай Грогу, более известый в сети как Малыш Йода, путешествуют по далекой галактике, сталкиваясь с угрозами со стороны родной планеты мандалорцев Мандалор и шумной урбанистической планеты Корусант.