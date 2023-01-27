Главу IT-управления российской таможни Васильева арестовали по делу о взятке

Главу IT-управления ФТС Васильева арестовали до 26 марта по делу о взятке в 25 млн рублей

Начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Чиновник будет находиться в СИЗО до 26 марта 2023 года.

Васильев, курирующий IT-управление ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ на своем рабочем месте за получение 25 миллионов рублей от коммерсантов. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.

Отмечается, что подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие работники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.

В отношении Васильева возбуждено уголовное дело по материалам, собранным ФСБ России.